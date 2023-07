ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں بولنگ کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا

دبئی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں بولنگ کا نیا ریکارڈ قائم ہوگیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل( آئی سی سی) مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ2024 کے ایشیا ریجنل کوالیفائر بی ٹورنامنٹ میں ملائیشیا کے میڈم پیس بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بھی بولر کی جانب سے ایک میچ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بنا دیا۔

کوالالمپور میں کھیلے جارہے ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں بدھ کو ملائیشیا کے بولر سیزرول عزت نے چین کے خلاف میچ میں 4 اوورز میں 8 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں۔ملائیشین بولر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں7 وکٹیں لینے والے دنیا کے پہلے بولر بن گئے۔

???? BREAKING: Syazrul Ezat sets the WORLD RECORD for best figures in Men’s T20Is!



Figures of 7-8 where all his wickets were bowled. Congratulations to Syazrul. An incredible, memorable performance ???????? ????



???????? 23 All Out (11.2)



Watch the chase ➡️ https://t.co/Ttu8Ghsbjl pic.twitter.com/EiZI7f1MR8