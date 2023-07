پاکستان رہائش کیلئے دنیا کا سستا ترین ملک قرار

رہائش کیلئے سستے ترین ممالک کی فہرست جاری، دنیا میں رہائش کیلئے سستے ترین ممالک میں پاکستان کا پہلے نمبر پر آگیا۔

ورلڈ آف سٹیٹس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں رہنے کیلئے پاکستان کو سستا ترین ملک قرار دیا گیا ہے، اس فہرست میں مصر دوسرےاور بھارت تیسرے نمبر پر ہے،جبکہ سوئٹززلینڈ دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے۔

رپورٹ کی درجہ بندی کے اعتبار سے کولمبیا پانچویں نمبر پر ہے جبکہ لیبیا چھٹے ، نیپال ساتویں، یوکرین آٹھویں،کرغزستان نویں اور شام اس فہرست میں دسویں نمبر پر ہے۔

Cheapest countries to live in the world:



1. Pakistan ????????

2. Egypt ????????

3. India ????????

4. Colombia ????????

5. Libya ????????

6. Nepal ????????

7. Sri Lanka ????????

8. Ukraine ????????

9. Kyrgyzstan ????????

10. Syria ????????

12. Bangladesh ????????

17. Turkey ????????

24. Nigeria ????????

26. Argentina ????????

27. Indonesia ????????…