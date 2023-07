پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان مردان جیل سے رہا

مردان (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو مردان جیل سے رہا کر دیا گیا۔سابق وفاقی وزیر علی محمد 80 روز بعد مردان جیل سے رہا ہوگئے، سیشن کورٹ نے آج ان کی رہائی کا آرڈر جاری کیاتھا۔علی محمد خان مرادن جیل سے رہائی کے بعد گھر چلے گئے۔

خیال رہے کہ علی محمد خان کو تھری ایم پی او کے تحت اڈیالہ جیل کے باہر سے خیبرپختونخوا پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔

After spending 80 days in jail, facing 8 arrest and bogus cases our Ali Muhammad Khan is finally out of jail! pic.twitter.com/Oc6AdHDQcD