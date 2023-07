قدیم زمانے میں حملہ آور سندھو کو پیر سر یا دربند کے قریب سے گھوڑوں یا کشتیوں کے پل بنا کر پار کرتے تھے،سندھو کسی عجوبے سے کم نہیں قدیم زمانے میں حملہ آور سندھو کو پیر سر یا دربند کے قریب سے گھوڑوں یا کشتیوں ...

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:89

باس کہنے لگے؛”اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے شمال میں جہاں جہاں سے سکندر نے سندھو کو عبور کیا، لوگوں کا خون بے دردی سے بہایا لیکن وہاں کے رہنے والے آج بھی اسے دیوتا کی طرح پوجتے اور اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ پر بھی سکندر کی ذات کے حوالے سے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ پامیر کے پہاڑوں پر بسنے والے آج بھی اپنے گھوڑوں کو سکندر کے گھوڑے کی نسل سے نہ صرف گردانتے ہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کانام بھی اس کے گھوڑے”بچوپلس“ (bucephalus) کے نام پہ ہی رکھتے ہیں۔فارس کے لوگوں کا وہ ہیرو ہے جبکہ ہندوستان پر بعد میں آنے والے حملہ آوروں تیمور لنگ، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور ظہیرالدین بابر وغیرہ کو سندھو اور ان اونچے پہاڑی دروں کو عبور کرنے کے طریقہ بھی سمجھا گیا۔یاد رہے کہ قدیم زمانے میں حملہ آور سندھو کو پیر سر یا دربند کے قریب سے گھوڑوں یا کشتیوں کے پل بنا کر پار کرتے تھے۔“

سندھو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ تنگ پہاڑوں کے دامن میں پھنسا بڑی تیز رفتاری سے گہرائی میں طاقت کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جس کی راہ میں کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی۔ صدہا ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن یہ بغیر رکے روان ہے۔ اس کے بہاؤ کی قوت اس قدر شدید ہے کہ اسے نظر بھر دیکھنا بھی ہیبت زدہ ہونے کے برابر ہے۔اپنے داستان گو کی فرمائش پر باس اور مشتاق ایک مسافرموٹر بوٹ پر سوار سندھو کے پانیوں پر تیرتے ایک نئے تجربے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مقامی مسافروں سے بھری موٹر بوٹ پر نہ کسی نے کوئی لائف جیکٹ پہنی ہے اور نہ ہی کوئی لائف گارڈ ہے۔موٹر بوٹ کا ڈرائیور باریش رحیم اللہ چالیس پچاس برس کا تجربہ کار ملاح ہے۔ فی مسافر کرایہ10 روپیہ ہے۔ گنجائش سے زیادہ مسافر موٹر بوٹ پر سوار خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ اللہ کی کرم نوازی اور سندھو کی مہربانی ہے۔ورنہ موٹر بوٹ کی حالت دیکھ کر مسافروں پر ترس ہی آتا ہے۔ یہ ان کی ہمت ہے یا بیوقوفی کہ روز جان ہتھیلی پر رکھ کر سندھو کے آر پار آتے جاتے ہیں۔ ایسی ہی حالت کی چند اور موٹر بوٹس اس مقام پر مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے تک لانے لے جانے کیلئے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ موٹر بوٹس بھی دیسی ساختہ ہیں۔ عام کشتی پر انجن لگا کر اسے ”موٹر بوٹ“کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کسی کارخانے میں تیار نہیں کی گئیں ہیں بلکہ مقامی مستریوں کی کاریگری اور دماغ کی استرا ہیں۔ دیسی مستری دیسی موٹر بوٹ، دیسی ڈرائیور۔ ان پڑھ ذھانت کی انتہا۔مجال ہے اس ملک میں کو ئی حفاظتی تدابیر کا بھی خیال کر لے۔ ہم چیزوں کو بہتر بنانے کیلئے تب تک انتظار کرتے ہیں جب تک اللہ نہ کرے کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ خود سے کوئی کام کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ we are a nation who loves to learn the hard way.

موٹر بوٹ پیرسر سے ”او ہند“کی جانب بڑھ رہی ہے۔سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ سندھو چوڑائی میں پرسکون بہہ رہا ہے۔ اس کے کناروں پر بسنے اور سڑک سے گزرنے والے اس کا جل ترنگ آسانی سے سن سکتے ہیں۔ سندھو راگ ”راگ ملگوس“ (ہندوستانی موسیقی کا سب سے پرانا راگ)سے ملتا جلتا ہے۔ لہریں اپنے ساتھ لائی تازہ ریت کناروں پر چھوڑ جاتی ہیں۔ سندھو کی دریا دلی کہ اپنے ساتھ لائی چیزیں کنارے پر ہی چھوڑ جاتا ہے۔ دریا دل جو ٹھہرا۔موٹر بوٹ راستے میں مسافروں کو دریا کنارے آباد بستیوں پر اتارتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم او ہند پہنچے ہیں جہاں سے بذریعہ جیپ ٹیکسلا جائیں گے۔(جاری ہے)

