بڑے پردے سے غائب بولڈ اداکارہ ملیکہ شیراوت اس وقت کہاں اور کس حال میں ہیں ؟ ویڈیو دیکھ کر مداح دنگ رہ جائیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ ملیکہ شیراوت کافی عرصے تک میڈیا کی نظروں سے غائب رہنے اور بیرون ملک چھٹیاں گزارنے کے بعد بدھ کی صبح انڈیا واپس پہنچی ہیں۔ ان کی جانب سے ایئر پورٹ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں مداحوں کو ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے دیکھا جاسکتا ہے۔ ملیکہ شیراوت اس وقت کسی فلم میں تو کام نہیں کر رہیں تاہم وہ زی فائیو کی ویب سیریز میں اداکاری کے جوہر دکھارہی ہیں۔

اداکارہ ملیکہ شیراوت نے آخری بار فلم ’ ڈرٹی پولیٹکس‘ میں کام کیا تھا جو 2015 میں ریلیز ہوئی تھی ۔ اس کے بعد بولڈ اداکارہ کی شادی کی افواہیں بھی زیر گردش رہیں اور وہ فلموں سے بھی دور ہی رہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ملیکہ شیراوت نے اپنے فرانسیسی بوائے فرینڈ سیرل آکسینفینز کے ساتھ شادی کرلی ہے۔ جس وقت سیرل نے ملیکہ کو پرپوز کیا تو اس وقت اس نے اداکارہ کو لگژری گاڑی کا تحفہ دیا تھا جس کے بعد دونوں نے پیرس میں خفیہ شادی کرلی۔

اخباری رپورٹس پر ملیکہ شیراوت نے ٹوئٹر پر سخت اظہار برہمی کیا اور کہا تھا کہ جس دن ان کی شادی ہوگی وہ سب لوگوں کو بلائیں گی ، انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ ان کی شادی کی خبر غلط ہے ، ان کی زندگی کے معاملے میں افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ملیکہ شیراوت نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے دہلی کے ایک پائلٹ کرن سنگھ گل کے ساتھ شادی کی تھی تاہم یہ شادی تھوڑے ہی عرصے بعد ختم ہوگئی تھی۔

اداکارہ ملیکہ شیراوت گزشتہ دنوں فرانس میں ہونے والے کینز فلم فیسٹیول میں شرکت کیلئے گئی تھیں اور اب واپس آئی ہیں۔ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں انہیں ایئر پورٹ کے لاﺅنج سے باہر آتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ جب وہ باہر آئیں تو مداحوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے ساتھ خوب سیلفیاں بنائیں۔

Landed in Mumbai, happy to be back home:) #mumbaimerijaan @yogenshahyogen pic.twitter.com/lgtgQ2tlZg