"پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دراصل اس وجہ سے بڑھائی گئیں" وفاقی وزیر توانائی بھی چپ نہ رہے "پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دراصل اس وجہ سے بڑھائی گئیں" وفاقی وزیر توانائی ...

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت کی جانب سے گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سے عوام میں شدید ردعمل دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر وزرا کی وضاحتیں بھی سامنے آرہی ہیں۔

وفاقی وزیر برائے توانائی بھی اس معاملے پر چپ نہ رہے۔ مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان داغا کہ "گزشتہ ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوگیا جب کہ روپے کی قدر بھی دوسے تین روپے کم ہوگئی۔ اعدادوشمار کے مطابق پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں 31روپے اضافہ بنتا تھا تاہم حکومت نے 25.58فی لٹر کیا جب کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ 24.31روپے فی لٹر بنتا تھا مگر حکومت نے 21.31روپے فی لٹر کیا ہے"۔

The international prices of oil have risen sharply in the last 1 month. The rupee has also weakened by Rs. 2 to 3. The calc increase for Petrol was Rs. 31.58/L but Govt has increased it by Rs 25.58/L. For Diesel calc increase was Rs. 24.31/L but actual increase is Rs. 21.31/L — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) June 26, 2020

عمر ایوب نے مزید لکھا کہ "پاکستان میں اب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے کے دیگر ممالک کی نسبت نمایاں طور پر کم ہیں"۔

Pakistan has the lowest Petrol Price in the Sub Continent even after the price revision. pic.twitter.com/hhznZHVPiN — Omar Ayub Khan (@OmarAyubKhan) June 26, 2020

انہوں نے مزید کہا کہ "یکم جنوری کو پیٹرول کی قیمت 116.60فی لٹر تھی جب کہ ڈیزل 127.26 روپے فی لٹر فروخت ہورہا تھا تاہم پیٹرول کی قیمت میں 42 روپے فی لٹر جب کہ ڈیزل کی قیمت میں 47 روپے فی لٹر تک کمی کی گئی لیکن اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ 25روپے فی لٹر کیا گیا جو کہ جنوری کی قیمت سے اب بھی 17روپے فی لٹر کم ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے اضافہ کیا گیا جو کہ جنوری سے اب بھی 26روپے فی لٹر کم ہے۔