" اسد عمر آج وزیرنہ ہوتے تو یہ ٹوئیٹ کرتے" رئووف کلاسرا کی ٹوئیٹ پڑھ کر اسد عمر کو خودبھی شرم آجائے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)حکومت کی جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر طوفان آگیا۔ عوام سیاستدان اور صحافی غرض ہر شخص تنقید کرتا دکھائی دے رہا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تبصرہ کرنے والوں میں سینیر صحافی روف کلاسرا بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اسد عمر کا ایک پرانا ٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسدعمر آج وزیرنہ ہوتے تو یہ ٹوئیٹ کرتے"۔

یکم مارچ 2018کو کیے گئے اس ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا تھا کہ "حکومت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھنے کا بہانہ کر رہی ہے۔ عوام کو یہ نہیں بتا رہی کے ڈیزل پر فی لیٹر 26 روپیہ اور پیٹرول پر فی لیٹر 21 روپیہ ٹیکس وصول کرے گی اس ماہ میں۔ اس حکومت کے ہاتھ ہمیشہ عوام کی جیب میں جاتے ہیں۔ نا طاقتور سے ٹیکس لیتے ہیں نا money laundering روکتے ہیں".

روف کلاسر ا نے عمران خان کے بھی پرانے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیااور لکھا کاش یہ شریف آدمی ہمارا وزیراعظم ہوتا۔

I wish this gentleman was our Prime Minister today— https://t.co/Tif8Q2lkSx