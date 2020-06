پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے پر شدید تنقید کے بعد حکومت بھی متحرک ، وزیرتوانائی آج کیا کرنے جارہے ہیں؟ اعلان ہوگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافے پر شدید تنقید کے بعد حکومت بھی متحرک ، وزیرتوانائی کی جانب سے اس صورتحال پر پریس کانفرنس کا اعلان کیاگیاہے۔

حکومت پاکستان کی پاور ڈویژن کے ترجمان ظفر یاب خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا ہے کہ "وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب خان اور وزیراعظم کے مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر آج شام پانچ بجے پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔"

Federal Minister for Power and Petroleum Mr. Omar Ayub Khan, Advisor to the PM on Petroluem Mr. Nadeem Babar will hold press confrence at PID zero point islamabad today at 5:30 pm.