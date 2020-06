بتائیں کہ عوام کا آپ کو ووٹ دینا صحیح فیصلہ تھا؟ فہد مصطفی کا صبر بھی جواب دے گیا، وزیراعظم سے جواب مانگ لیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ وہ بتائیں کہ عوام کا آپ کو ووٹ دینا صحیح فیصلہ تھا؟سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فہد مصطفی نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ’سر میں جانتا ہوں کہ ملک چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔

اداکار نے لکھا کہ وزیراعظم جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیں مستقل یہ بتاتے رہے کہ ’یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں‘ ہے، عمران خان کی اس بات کا کیا ہوا؟

فہد مصطفیٰ نے وزیراعظم سے سوال کرتے ہوئے لکھا کہ ’برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ کیا میں نے آپ کو ووٹ دے کرصحیح فیصلہ کیا تھا؟‘

@ImranKhanPTI Sir i know running a country is not an easy Job but what happened to (Yeh Koi Rocket Science Nahi) you kept telling us that when you were in the opposition. Plz tell me if i made the right decision voting you ?