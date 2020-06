4 سال قبل طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے پائلٹس کو بھی حکومت نے معطل کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کراچی میں پیش آنے والے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد پی آئی اے نے 141 پائلٹس کو گراونڈ کردیا ہے، گراونڈ ہونے والے پائلٹس میں 4 سال قبل طیارہ حادثہ میں شہید ہونے والے 2 پائلٹ بھی شامل ہیں۔

مسلم لیگ ضیا کے سربراہ اعجاز الحق نے اپنی ایک ٹویٹ میں گراونڈ ہونے والے پائلٹس کی فہرست شیئر کی اور کہا کہ وہ پائلٹس جو حویلیاں طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہوگئے تھے ہمارے وزیر نے انہیں بھی معطل کردیا ہے۔

خیال رہے کہ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آنے والا طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوگیا تھا جس میں نعت خواں جنید جمشید اور عملے کے 5 افراد سمیت 48 افراد شہید ہوگئے تھے۔ حویلیاں طیارہ حادثہ میں شہید ہونے والوں میں اے ٹی آر طیارے کے کپتان صالح جنجوعہ اور معاون پائلٹ احمد جنجوعہ بھی شامل تھے۔ اعجاز الحق نے معطل ہونے والے پائلٹس کی جو فہرست شیئر کی ہے اس میں ان دونوں شہید پائلٹس کے نام بھی موجود ہیں۔

Inallilah Hai Wa Ina Alehe Rajeoon. Pilots who died in 2016 ATR crash in Havilian were suspended by the Misinster yesterday.???? pic.twitter.com/bTNieW6Ias