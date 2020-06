" میں نے 4 گنا تنخواہ پر سعودی ایئر لائن جوائن نہیں کی" وائٹل سائنز اور جنون گروپ کا حصہ رہنے والے نصرت حسین نے پاکستانی پائلٹ کی ایسی کہانی سنادی کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آجائیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت کی جانب سے پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنس مشکوک قرار دیے جانے اور انہیں گراونڈ کیے جانے کے بعد پائلٹس کے کیریئر داو پر لگ چکے ہیں، حکومت کی جاری کی گئی فہرست میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل کردیے گئے ہیں جو میرٹ پر پائلٹ بنے ہیں، ایسی ہی ایک کہانی جنون گروپ اور وائٹل سائنز کا حصہ رہنے والے پاکستانی پائلٹ نصرت حسین نے سنائی ہے۔

موسیقار و پائلٹ نصرت حسین کے مطابق انہوں نے حکومت کی مشکوک پائلٹس کی فہرست میں شامل اپنے ایک سابق کولیگ کو میسج کیا ، اس کی پریشانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ بہت سے ایماندار لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور یہ حکومت کے منہ پر کالک ہے۔

With his permission I will be tweeting some of his messages. Gross injustice has been done to some honest souls out there. This hurriedly in the middle of the night concocted list will be a black mark on this Gov't's face. I personally know people in this list who are innocent

نصرت حسین نے ساتھی پائلٹ کی کہانی سناتے ہوئے کہا " میری ساری محنت اور 2 بار سعودی ایئر لائن کو جوائن نہ کرنے کا خمیازہ اس طرح کی بدنامی کی صورت بھگتنا پڑ رہا ہے، سعودی عرب میں مجھے چار گنا تنخواہ مل رہی تھی لیکن میں اپنے ملک کے خوبصورت شمالی علاقوں کے اوپر پرواز کرنا چاہتا تھا ، اسی دھن میں میں نے اپنا اے ٹی پی ایل لائسنس ایک سال کے عرصے میں حاصل کرلیا۔"

I asked him what evidence do they have that your record is dubious....HIS REPLY "I don’t know . I did my Atpl in 2016 . Started the exams in 2015 March and finished in 2016 March"..." I have degrees uptill MBA and one year of law "

متاثرہ پائلٹ کے مطابق اس کے پاس ایم بی اے اور ایک سال کے لاء کی ڈگری ہے، حکومتی لسٹ کے مطابق میں نے ایک ساتھ 5 پیپر دیے اور پھر اچانک میں نے 3 میں بے ایمانی کی، میرا پی آئی اے میں ریکارڈ بہت ہی شفاف ہے۔ میں خود کو صاف کرنے کیلئے ہر حد تک جاوں گا اور باقی لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔

" Anyway sir I will go all the way there are many more in this list that are totally clean " Unquote.

I lifted his moral and told him that jeet sach ki hogi inshaAllah.