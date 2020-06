کیا عمران خان کولاڑکانہ میں کھانے میں 135 ڈشز کھلائی گئیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی 24 نیوز نے وزیر اعظم کو کھانے میں 135 ڈشز کھلانے کی خبر پر معذرت کرلی۔

وزیر اعظم عمران خان نے رواں ماہ کراچی اور لاڑکانہ کا دورہ کیا تھا، اس دوران خبر سامنے آئی تھی کہ لاڑکانہ میں وزیر اعظم کو ظہرانے میں کھانے کیلئے 135 ڈشز پیش کی گئیں۔ ان کھانوں میں ہرن روسٹ، تیتر روسٹ، مرغابی، بریانی، بہہ، زردہ، لوکی کا حلوہ، مچھلی روسٹ، ڈبرہ فرائی مچھلی، مٹن شرغہ، ران روسٹ، سجی، چکن پکوڑا، مٹن پکوڑام کوفتے اور دوسری ڈشز بنائی گئی تھیں۔

24 نیوز نے اب اپنی اس خبر پر معذرت کرلی ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم کو لاڑکانہ میں دیے جانے والے ظہرانے میں 135 ڈشز پیش کرنے کی خبر مبالغہ آرائی نکلی، چینل کے رپورٹر نے دوسرے میڈیا نمائندوں سے حاصل کی گئی معلومات بنا تصدیق کے ادارے کو بھجوادی تھیں۔

Disseminating #FakeNews is not only unethical and illegal but it is also disservice to the nation. It is the responsibility of everyone to reject irresponsible behavior. Reject #FakeNews. pic.twitter.com/ydaZPAiwpb