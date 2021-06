وزیر اعظم عمران خان نے سٹیٹ بینک کے حوالے سے اچھی خبر سنا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیرا عظم عمران خان نے کہا ہے کہ روشن یجیٹل اکاونٹ جمعہ کوایک اعشاریہ پانچ بلین کوکراس کرگیا جو کہ ایک اہم سنگ میل تھا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جمعہ کو روشن ڈیجیٹل اکاونٹ کی آمدن ایک اعشاریہ 5بلین سے زائدہوگئی،دوماہ کے عرصہ میں اکاونٹس اور ڈیپازٹ کی مد میں ایک بلین ڈالرکانیا ریکارڈ قائم کیا گیا،نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ایک بلین کی سرمایہ کاری کی گئی۔

Good news from SBP. #RoshanDigitalAccount achieves more milestones. Inflows crossed $1.5 bn on Friday, with investment in Naya Pakistan Certificates surpassing $1 bn. Accounts & deposits have set new records since the $1 bn event 2 months ago. https://t.co/sEe2wiOYrG pic.twitter.com/hAIx2Rko4Z