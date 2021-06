وزیرا عظم عمران خان ملکی تاریخ کی بڑی شجرکاری مہم شروع کرنے کے خواہشمند

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کی بڑی شجرکاری مہم شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیرا عظم عمرا ن خان نے اپیل کی کہ پاکستانی قوم بالخصوص نوجوان ہمارے ملک کی تاریخ کی بڑی شجرکاری مہم میں حصہ لیں ،ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شجرکاری سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے۔

وزیرا عظم نے اپنے پیغام میں شجرکاری مہم کے حوالے سے ایک چار ٹ بھی شیئر کیا جس کے مطابق دنیا میں ہر شخص کے لئے 422درخت ہیں جبکہ پاکستان میں ہر شخص کے لئے صرف 5درخت ہیں۔

I want all Pakistanis, esp our youth, to gear up for the biggest tree planting campaign in our history. We have a lot of catching up to do. pic.twitter.com/miObo6XLK6