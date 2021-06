’ حسن علی معافی مانگنے کے لیے رضا مند ہو گئے تھے لیکن یونس خان نے خود کو کمرے میں بند کرلیا ‘ ایک اور اہم ترین دعویٰ سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) گزشتہ روزسے سابق بیٹنگ کوچ یونس خان اور باولر حسن علی کے درمیان تلخ کلامی کی خبریںزیر گردش ہیں ،اب اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تلخ کلامی کے بعد حسن علی معافی مانگنے کے لیے رضا مند ہو گئے تھے ۔

تفصیل کے مطابق یونس خان نے چند دن پہلے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ دورہ جنوبی افریقہ کے دوران یونس خان کا مبینہ طور پر حسن علی سے جھگڑا ہوا اورانہوں نے دورہ انگلینڈ کے دوران بائیو ببل میں چند دن تاخیر سے شمولیت کا اصرار کیا تھا جس پر معاملہ بگڑ گیا ۔اس معاملے پر سپورٹس صحافی صادق نے دعویٰ کیا تھا کہ یونس خان نے حسن علی کو آئس باتھ لینے پر اصرار کیا جس پر معاملہ بگڑا ۔صحافی نے مزید بتا یا ہے کہ واقعے کے بعد حسن علی یونس خان سے معافی مانگنے پر رضا مند ہو گئے تھے تاہم یونس خان نے خود کو کمرے میں بند کرلیا اور حسن علی کی معافی ماننے سے انکار کردیا تھا۔اس حوالے سے ابھی تک یونس خان اور حسن علی کی جانب سے باقاعدہ کوئی بیان جاری نہیں ہوا ۔

More reports regarding the incident in South Africa - after the row between Younis Khan and Hassan Ali, Hassan agreed to apologise to Younis Khan, but Younis locked himself in a room and declined to talk to Hassan or accept his apology #Cricket