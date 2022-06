گلوکار ابرار الحق نے اپنا گانا چرانا پر غیر ملکی کمپنی کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا 

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی گلوکار ابرار الحق نے اپنا معروف گانا ’نچ پنجابن‘ چرانے پر برطانوی کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کردیا ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ابرار الحق نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ’ ’برطانیہ میں میرے وکلا نے نچ پنجابن کے غلط اور بنا اجازت استعمال کے حوالے سے مووی باکس (کمپنی) کو قانونی نوٹس بھیجا ہے“۔ابرار الحق نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مداحوں اور سب کو کیس کے حوالے سے گاہے گاہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ”ہمارے گانے چرانا بند کرو“‘ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

واضح رہے کہ بالی ووڈ ہدایت کار کرن جوہر کی پروڈکشن میں بنائی جانے والی فلم ’جگ جگ جیو‘ میں پاکستانی گانے ’نچ پنجابن‘ کو بغیر اجازت شامل کیا گیا تھا، معاملہ سامنے آنے پر ابرار الحق نے جب معاملہ اٹھایا تو کرن جوہر نے یوٹیوب پر شیئر کی گئی ویڈیو میں پاکستانی گلوکار کو کریڈٹ دے دیا تھا۔کریڈٹ ملنے کے بعد بھی ابرار الحق نے قانونی چارہ جوئی جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔

My lawyers in United Kingdom have issued a Legal Notice to Movie Box with respect to the misappropriation of my song “Nach Punjaban”. More Updates will follow in the coming few days.@1Moviebox #NachPunjaban #StopStealingOurSongs