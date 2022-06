شاہ رخ خان اور شہناز گل کے ایک ساتھ ڈانس نے دھوم مچا دی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان اور ہٹ رئیلٹی شو کی ہیروین شہناز گل نے ممبئی میں ایک تقریب میں اپنی دلکش پر فارمنس سے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق ممبئی میں پولیس کے سالانہ فیسٹیول امنگ 2022 میں کئی بالی ووڈسٹارز نے شرکت کی،جن میں شاہ رخ خان اور شہناز بھی شامل تھے ۔خان اس لیے توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے کیونکہ یہ اس تقریب میں انکی پہلی موجودگی تھی۔ اس فیسٹیول میں شاہ رخ خان اور شہناز گل نے ایک ساتھ دھماکہ خیز پرفارمنس کی۔جس نے مداحوں کو حیران کر دیا۔انہوں نے کترینہ کیف کے مقبول گانے چکنی چمیلی پر ڈانس کیا۔

You don't have any idea how energetic you and your performance are ????❣️❤️@ishehnaaz_gill

SHEHNAAZ GRACING UMANG 2022#ShehnaazAtUmang2022#ShehnaazGill #SidNaaz #ShehnaazAtUmang2022 #Shehnaazians #ShehnaazKaurGill @ShehnazGillFan5 @FcShehnaz @himaz_r @ShehnazHassan3 pic.twitter.com/hr0DwqlK4Q