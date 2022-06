خاتون کو اسلام آبادایئرپورٹ پر کھو جانے والا بیگ تین سال بعد واپس مل گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) ایک خاتون کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھوجانے والا اپنا بیگ تین سال بعد واپس مل گیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق خدیجہ نامی اس خاتون نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹویٹس کے ایک سلسلے میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2018ءمیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس کا لیپ ٹاپ کا بیگ گم ہو گیا تھا۔ اس میں خدیجہ کا آئی پیڈ اور ایک ہارڈ ڈسک تھی، جس میں اس کے فون کا بیک اپ تھا۔

Three years later in 2021. When I had already gotten another kindle and tablet and had forgotten all about the lost luggage, I received a call from a mobile shop owner in Jehlum. Man claimed he had my stuff. First I couldn't figure what he was referring to, then I remembered.

خدیجہ لکھتی ہے کہ 2021ءمیں جب اس نے نیا ٹیبلٹ خریدا تو اسے جہلم میں ایک موبائل شاپ کے مالک کا فون آیا۔ دکان دار نے خدیجہ کو بتایا کہ اس کے پاس خدیجہ کا کھویا ہوا سامان موجود ہے۔ خدیجہ لکھتی ہے کہ ”پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے لیکن آخرکار مجھے اپنا ایئرپورٹ پر گم ہونے والا بیگ یاد آ گیا۔ دکاندار نے مجھے آئی پیڈ، ڈسک اور بیگ کی تصاویر بھیجیں تو میں نے چیزیں پہچان لیں کہ وہ میری ہی تھیں۔“

I was in awe of the honesty and integrity of that man but also of how bizarre the whole situation was. I never ever thought I was ever getting that stuff back in this country. But wholesome things happen at all the unexpected places. And my life is filled with wholesome events.