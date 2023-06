ڈکیتی کی واردات کے دوران میاں بیوی کی تلاشی، جیب خالی نکلنے پر ڈاکوﺅں نے ایسا شاندار کام کردکھایا کہ کسی کو یقین نہ آئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) آج تک آپ نے ڈاکوﺅں کو لوٹتے ہی دیکھا سنا ہو گا تاہم بھارت سے دو ایسے رحم دل ڈاکوﺅں کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے جو ایک میاں بیوی کی جیبیں خالی نکلنے پر انہیں اپنے پاس سے 100روپے دے گئے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ دارالحکومت نئی دہلی کے علاقہ شاہدرہ میں واقع فرش بازار میں رات گئے پیش آیا۔

منظرعام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ڈاکو ایک سکوٹی پر آتے ہیں اورگن پوائنٹ پر پیدل جانے والے ایک لڑکے لڑکی کو روک لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو سکوٹی سے اتر کر ان کی تلاشی لیتا ہے تاہم ان کے پاس سے صرف 20روپے نکلتے ہیں۔

#WATCH | In a bizarre turn of events, two drunk men who were trying to rob a Delhi couple at gunpoint, handed Rs 100 to them instead. They did so when they realised that the couple only had Rs 20 with them. pic.twitter.com/9BpIp0JEFs