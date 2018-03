”میں نے فیس بک سے اپنا ڈیٹا ڈاﺅن لوڈ کیا تو پتہ چلا کہ۔۔۔“ فیس بک استعمال کرنے والوں نے اپنا ڈیٹا ڈاﺅن لوڈ کیا تو اس میں موجود تفصیلات دیکھ کر پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، تفصیلات جان کر یقینا آپ بھی بے حد پریشان ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیس بک کی جانب سے صارفین کی ذاتی معلومات کے حصول کا تنازعہ سامنے آنے کے بعد ہر روز نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور جو بھی فیس بک کا صارف اپنا ڈیٹا ڈاﺅن لوڈ کر کے اس کی تفصیلات دیکھتا ہے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک صرف ہماری ترجیحات اور پسند پر نظر رکھتا ہے تاکہ اس حساب سے ہمیں اشتہارات دکھا سکے لیکن یہ جان کر کئی لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ فیس بک ایپلی کیشن انسٹال کرنے والے ہر صارف کے موبائل میں موجود فون نمبرز، بھیجے اور موصول کئے گئے ایس ایم ایس کی مکمل تفصیلات فیس بک کے پاس ہوتی ہیں اور ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو فیس بک مسینجر استعمال نہیں کرتے۔

برطانوی اداکارہ اور مصنف ایما کینیڈی نے ٹوئٹر پر لکھا ”میں نے ابھی ان ڈیٹا فائلز کو چیک کیا ہے جو میں نے فیس بک سے ڈاﺅن لوڈ کیا اور ان کے پاس میرے موبائل میں موجود ہر فون نمبر موجود تھا۔ انہیں ہر اس تقریب کے بارے میں معلوم تھا جہاں میں گئی، میرے تمام دوستوں کی فہرست اور ان کی تاریخ پیدائش اور ہر ایس ایم ایس کی لسٹ بھی اس میں تھی“

I’ve just looked at the data files I requested from Facebook and they had every single phone number in my contacts. They had every single social event I went to, a list of all my friends (and their birthdays) and a list of every text I’ve sent. — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) March 25, 2018

بوفے نامی ایک صارف نے لکھا ”میں نے فیس بک سے اپنے ڈیٹا کی آرکائیو ڈاﺅن لوڈ کی اور پہلا صفحہ کھولا جس میں میرے کنٹیکٹس کی تمام تفصیلات موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے ایک سگریٹ پینے جا رہا ہوں تاکہ میں اسے مزید دیکھ سکوں“

Just downloaded my Facebook data archive. Opened the first page (contact info).



I think I just had a mild panic attack. Going to have a cigarette to calm my nerves before I proceed to dissect this any further.



This will be a thread. — Buffetkhor (@MyDixonCider) March 24, 2018

ریان بروڈریک نے لکھا ”میں نے اپنے فیس اکاﺅنٹ کا ڈیٹا ڈاﺅن لوڈ کیا اور اسے چیک کر رہا ہوں۔ فیس بک نے مجھے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز میرے 41 کے قریب کنٹیکٹس کی تفصیلات کی صورت میں دیا ہے“

I downloaded my Facebook data and now I'm going through it. Biggest surprise so far:



Facebook gave Sum 41 my contact info pic.twitter.com/zPfu2qqhFd — Ryan Broderick (@broderick) March 23, 2018

جین میریک نے لکھا ”میں نے اپنا فیس بک ڈیٹا ڈاﺅن لوڈ کیا اور ہاں، دوسروں کی طرح، ان کے پاس میری ایڈریس بک میں موجود تمام فون نمبرز تھے، جن میں کچھ انتہائی حساس بھی ہیں۔“