ایبٹ آباد میں کے پی کے پولیس عمران خان کیلئے ایسا کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی کہ دیکھ کر کپتان خود بھی شرمندہ ہو جائیں گے

ابیٹ آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے ایبٹ آباد جلسے میں سازو سامان پہنچانے کیلئے کے پی کے پولیس کی سرکاری گاڑیاں استعمال کی جاتی رہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کے پی کے پولیس کی گاڑی میں سامان لاد کر جلسہ گاہ لاجارہاہے اور یہ ویڈیو ممکنہ طور پر ایبٹ آباد کے جلسے کی تیاری کے وقت بنائی گئی ہے ۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ پولیس کی گاڑی میں ٹینٹ اور دیگر سامان لوڈ کر کے جلسہ گاہ پہنچایا جارہاہے ۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس پر صارفین خوب تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں ۔

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمومی طور پر ن لیگ کو جلسے جلسوں کیلئے سرکاری مشینری استعمال کرنے کے الزام عائد کیا جاتا رہاہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

KP's apolitical police transporting chairs and tents for Imran Khan's rally. Exposes @ImranKhanPTI's tall claims of apolitical police force and not using state money for political rallies. pic.twitter.com/fg1V1RfaaG