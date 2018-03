بھارتی کرکٹر محمد شامی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے اور جب ان کی بیوی حسین ہسپتال ملاقات کیلئے پہنچی تو کھلاڑی نے آگے سے ایسا کام کر دیا کہ خاتون کے رنگ اڑ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹر محمد شامی اور ان کی اہلیہ حسین جہاں کے درمیان تنازع جاری ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں تاہم گزشتہ روز محمد شامی کار حادثے میں معمولی زخمی ہو گئے جس کے بعد ان کی اہلیہ ان سے ملنے کیلئے ہسپتال گئیں تو انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حسین جہاں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ حادثے میں زخمی ہو ا تو میں یہاں اس کی عیادت کیلئے آئی لیکن اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا گیاہے ، اس نے مجھے دھمکی دی اور کہا کہ ’میں تمہیں اب عدالت میں ہی دیکھوں گا ‘۔

واضح رہے کہ حسین جہاں کی اہلیہ نے اپنے شوہر محمد شامی پر دوسری خاتون کے ساتھ مبینہ تعلقات کے الزام کے ساتھ ان پر میچ فکسنگ کے بھی الزام عائد کیے جس کے بعد محمد شامی نے بھی جوابی وار کیا اور انکشاف کیا کہ شادی سے پہلے انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ حسین جہاں کی ان کے ساتھ دوسری شادی ہے اور پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے ۔

I had come to see #MohammedShami as he was injured, but he refused to meet me. He threatened me and said 'I will see you in court now': Hasin Jahan. (PIC/ANI) pic.twitter.com/BeNLr6Ka7I