بال ٹیمپرنگ کیس ،سمتھ،بینکرافٹ اور وارنر واپس گھر روانہ،ٹم پین نئے کپتان منتخب

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن)کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیمز سدر لینڈ نے بال ٹیمپرنگ میں ملوث کپتان سٹیواسمتھ ، نائب کپتان ڈیوڈ وارنر اور اوپنر بین کرافٹ کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹم پین کو ساﺅتھ افریقہ کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ کے لئے کپتان بنایا گیا ہے۔

NEWS: Steve Smith, David Warner, and Cameron Bancroft have all been sent home from South Africa. Sanctions will be announced within 24 hours.



