اللہ کے بعد ہر لیگی کارکن کی شکر گذار ہوں میاں نوازشریف جلد گھر ہوں گے:مریم نواز کا ٹویٹ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں نوازشریف جلد گھر ہوں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں مریم نواز شریف نے کہا کہ اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر لیگی سپورٹر کی شگرگزار ہوں جن کے باعث میرا حوصلہ بلند رہا۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کیسے آپ سب کا شکریہ ادا کروں,اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت قائم رکھے ۔جبکہ ایک دوسرے ٹویٹ میں مریم نواز نے میاں نواز شریف کی جیل سے رہائی پر ہونے والی تاخیر کے حوالے سے ایک کارکن کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رہائی کے آرڈر ابھی نہ پہنچنے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ،رہائی کے آرڈر راستے میں ہی ہیں،جلد میاں نواز شریف گھر ہوں گے ۔

واضح رہےکہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 6 ہفتوں کے لیے علاج کرانے کی اجازت دے دی ہے۔سابق وزیراعظم نوازشریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پرسماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت سے نوازشریف کے علاج کیلئے 8 ہفتوں کی مہلت کی استدعا کی تھی ۔عدالتی فیصلے کے مطابق نوازشریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہوگی۔ نواز شریف کی ضمانت 50 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی۔نوازشریف کو 6 ہفتوں کے بعد خود گرفتاری دینا ہوگی۔نواز شریف اپنی درخواست ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔

Heres to all PMLN supporters on social media! A heartfelt ‘THANK YOU’ for being there for me in my most trying times, for never letting me down & for showing me the way. You laughed & cried with me. Want you to know how much I appreciate that & how much each of you means to me ♥️