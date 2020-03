”بابراعظم کیلئے آپ کیا کہیں گے ؟ “ آسٹریلین کپتان ایرون فنچ نے صارف کے سوال پر ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلین ٹی 20 ٹیم کے کپتان اور جارح مزاج اوپننگ بلے باز ایرون فنچ نے پاکستان ٹی 20 ٹیم کے کپتان بابراعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں تینوں طرز کی کرکٹ میں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایرون فنچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مداحوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علی ریاض نامی صارف نے ان سے کہا کہ ”بابراعظم کیلئے کچھ الفاظ بولیں۔“

ایرون فنچ نے علی ریاض کو جواب دیتے ہوئے کہا ”وہ تمام فارمیٹس میں مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، انہیں دیکھ کر بہت زیادہ لطف آتا ہے۔“

He is such a consistent performer in all forms now, sooooo good to watch https://t.co/c6pG3mPw9s