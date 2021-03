وہ ملک جہاں اسقاط حمل یا مردہ بچے کی پیدائش پر والدین کو چھٹیاں دینے کا قانون منظور کرلیاگیا

کرائسٹ چرچ (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ میں اسقاطِ حمل یا مردہ بچے کی پیدائش پر والدین کو ادائیگی کے ساتھ چھٹیاں دینے کا قانون منظور کرلیا گیا۔

جیو نیوز کے مطابق نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے اسقاطِ حمل یا مردہ بچے کی پیدائش پر ’صدمے کی چھٹیوں‘ کا ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت اس صورتحال سے دوچار والدین کو تین روز کی چھٹیاں دی جائیں گی جس کے عوض ان کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی۔

نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ جینی اینڈرسن نے پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بل پیش کیا جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm