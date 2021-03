”میری اور اور شہریار کی محبت ثناءاور جاوید کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن ۔۔“لاہور یونیورسٹی سے اظہار محبت پر نکالے جانے والی حدیقہ نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )یونیورسٹی آف لاہور میں اظہار محبت کی پاداش میں نکالے جانے والی حدیقہ بھی ’ ثناءاور داﺅد ‘ کی محبت کی داستان سے متاثر ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی محبت کے آگے ان کے عشق کو بہت بڑا کہہ دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق کچھ عرصہ قبل لاہور یونیورسٹی میں طالبہ حدیقہ نے اپنے دوست شہریار سے گھٹنوں پر بیٹھ کر اظہار محبت کیا اور انہیں شادی کی پیشکش کی جسے نوجوان لڑکے نے قبول کرتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا ، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہوئی جس کے بعد یونیورسٹی نے ایکشن لیتے ہوئے دونوں طالبعلموں کو جامعہ سے فارغ کر دیا تھا۔ دونوں طالبعلموں کو یونیورسٹی میں دوبارہ داخل کرنے کیلئے سوشل میڈیا پر بھر پور مہم بھی چلائی گئی تاہم ابھی اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں ۔

حدیقہ نے روزنامہ پاکستان کی خصوصی ویڈیو دیکھی جس میں ’ ثناءاور داوﺅ‘ کی لازوال اور بے لوث محبت کی کہانی بیان کی گئی اور وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو گئیں ، حدیقہ نے ثناءاور داﺅد کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ساتھ پیغام لکھا کہ ” میری اور شہریار احمد کی محبت کی کہانی ’ ثناءاور داﺅد ‘ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ، میری دعا ہے کہ شہریارپر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے لیکن میں اسے ایسے ہی پیار کروں گی جس طرح ثناءداﺅد کے ساتھ کر تی ہے۔“

My love story with @ShehryarAhmed__ is nothing in front of ''Sana Dawood Love Story''. I pray nothing happens to Shery but I will also love you the way Sana loves Dawood. [ #WHUARS WHUARS , Arsenal , Lingard Indlvsll RoadSafetyWorldSeries Legends]

