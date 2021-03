مشیر داخلہ شہزاد اکبر پیپلز پارٹی کے گن گانے لگے ، ایسی بات کہہ دی کہ ن لیگ بھی مخمصے میں پڑ جائے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ(پی ڈی ایم) میں اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے ،سینیٹ میں یوسف رضا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں ،حکومت مخالف جماعتوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف سے حکومتی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے،اپوزیشن میں پھیلی کشیدگی کو دیکھتے ہوئےوزیر اعظم کے معاون برائے احتساب و مشیر داخلہ شہزاد اکبربھی میدان میں آ گئےہیں اورایسی بات کہہ دی ہےکہ پیپلز پارٹی اورمسلم لیگ ن میں مزیددوریاں پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبرمرزا نے پیپلز پارٹی کی تعریف کر تے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے سسٹم میں اپنی جڑیں مزید مضبوط کی ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) نے موروثی قیادت کی ناپختگی کی وجہ سے خود کو کونے میں پہنچا لیا ہے، لیگ ن سوشل میڈیا کے کچھ فورمز پر مقبولیت پر انحصار کررہی ہے۔

PPP has shown political maturity and has secured more stakes in the system whereas PML(N) due to immaturity of its hereditary leadership has further cornered itself, n relying simply on popularism on some forums of social media!