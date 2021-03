روٹی گروپ کے دوبارہ اکٹھے ہونے پر حسن علی خوشی سے نہال، تصویر شیئر کردی

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی فاسٹ باؤلر حسن علی ٹیم میں روٹی گروپ کے ممبر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے دورہ کے موقع پر انہوں نے روٹی گروپ کے دیگر ممبران کےساتھ اپنی تصویر شیئر کی ہے۔تصویر میں آصف علی،فخرزمان، شاداب خان اور فہیم اشرف شامل ہیں۔

واضح رہے کہ انجری کے سبب ٹیم سے باہر ہونے کے بعد حسن علی اکثر یہ بات کہتے پائے جاتے تھے کہ روٹی گروپ دوبارہ اکٹھا ہوگا۔حسن علی کی انجری کے دوران فخر زمان اور فہیم اشرف بھی ٹیم سے باہر ہوگئے تھے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے حسن علی نے روٹی گروپ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔

Ready for take off ✈️ remember in your dua #rotigroup #PakistanZindabad pic.twitter.com/7r41bMwNoT