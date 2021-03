نیو ورلڈ آرڈر؟ چین نے ایران سے 25 سال کا معاہدہ کرلیا

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ تعاون کا معاہدہ طے پاگیا ہے۔

تہران میں طے پانے والے معاہدے کی دستاویز پر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور ان کے چینی ہم منصب وانگ ژی نے دستخط کیے۔معاہدے کے تحت چین 25 سال کے دوران ایران میں 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خاطبزادے کے مطابق باہمی تعاون کے معاہدے میں سیاسی ، معاشی اور سٹریٹجک امور شامل ہیں۔ اس معاہدے کی تجویز چینی صدر شی جن پنگ نے 2016 میں اس وقت دی تھی جب وہ ایران کے دورے پر آئے تھے۔

ایران کے برازیل میں تعینات سفیر نے 25 سالہ تعاون کے معاہدے کے حوالے سے کہا کہ یہ معاہدہ نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں ایشیائی اقدار کی بہت زیادہ عزت ہوگی۔

Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.

Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv