گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان میں کورونا کے روزانہ اتنے کیسز آنے لگے جتنے لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی نہیں آتے تھے، این سی او سی نے خبر دار کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سمیت خطے بھر میں کورونا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوچکی ہے۔

این سی او سی کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ۔ پاکستان میں پیک ٹائم یعنی لاک ڈاؤن کے دنوں میں روزانہ اوسطاً دو ہزار 879 کیسز اور 67 اموات رپورٹ ہوئی تھیں لیکن گزشتہ دو ہفتوں سے روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً تین ہزار 107 کیسز اور 46 اموات رپورٹ ہو رہی ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور بنگلہ دیش بھی کورونا کی تیسری لہر کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ بھارت میں اوسطاً روزانہ 35 ہزار 855 جبکہ بنگلہ دیش میں ایک ہزار 978 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔این سی او سی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

Region is under the grip of deadly COVID wave. Please adhere to SOPs and ensure strict compliance of instructions being issued. Stay Safe! pic.twitter.com/z6qwst76ub