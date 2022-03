روپے کے بتیس اور شرطیہ میٹھے (2) روپے کے بتیس اور شرطیہ میٹھے (2)

گوجرانوالہ کی تازہ محفل میں شریک ڈاکٹر رفیق شیخ سے تعارف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پٹیالہ بلاک سے ذرا ہی دُور یوءِنگ ہال میں ہوا تھا۔ ماضی میں ایف سی کالج کا پُرسکون اور باوقار ہاسٹل جہاں بسا اوقات دیگر تعلیمی اداروں کے چیدہ چیدہ طالب علموں کو بھی قیام و طعام کی سہولت مِل جایا کرتی۔ ہماری اولین ملاقات ایک اتفاق ہے بلکہ حسین اتفاق۔ شام کے وقت نیلا گنبد کی طرف سے یوءِنگ ہال کی سیڑھیاں چڑھیں۔ منزلِ تھی انگریزی ادب کے سنجیدہ طالب علم اور پھر سول سروس کے رُکن راجہ احسن کا کمرہ۔ راجہ سے ہر دوسرے چوتھے دن مِلنے ملانے کا سلسلہ واہ اسکول کے ایک ہم جماعت کے توسط سے شروع ہوا تھا۔ اُس روز دستک سُن کر ایک اَور صاحب باہر نکلے اور کہا کہ راجہ صاحب نماز ادا کر رہے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ اب بیٹھے کیا ہیں، یوں سمجھیں ایک دوسرے کی جڑوں میں بیٹھ گئے۔

چھاؤنی کی بارکوں میں پردیسی فوجی اور کالج یونیورسٹی کی رہائش گاہوں میں دوسرے شہر و قصبات سے آئے ہوئے طلبہ ایک دوسرے کے مہمانوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ روایت جتنی پُرانی ہے اُتنی ہی دل خوش کُن بھی ہے۔ مہمان کو، اُس کے ظاہری رُتبے اور خود اپنی مالی حیثیت سے ہٹ کر، احترام سے بٹھانا اور موسم کے مطابق ٹھنڈے گرم سے تواضع کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ پر کچھ تو تھا جس نے اِس مختصر سی بیٹھک کو پہلی نظر کی محبت بنا دیا۔ مجھ سے عمرمیں پانچ چھ سال چھوٹا شائستہ مزاج نوجوان مگر احمد ندیم قاسمی کے اپنے بارے میں کہے گئے غیر مطبوعہ الفاظ میں ”معزز آدمی، عینک شینک لگائی ہوئی سی۔“ کہتے ہیں ولی را ولی می شناسد۔ میرے اندر کے مسخرے نے بھی تاڑ لیا کہ جی سی (یو) کے لیکچرر کی طرح ایم بی بی ایس فائنل کا رفیق شیخ بھی عینک شینک کے پیچھے دائمی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ہنسی کے اِسی وائرس کا اعجاز تھا کہ راجہ احسن کی ٹھنڈی میٹھی مسکراہٹ ہمارے قہقہوں کے ملبے میں ہمیشہ کے لیے دب کر رہ گئی اور اُن سے دوستی قدرے پس منظر میں چلی گئی۔ میرا وائی ایم سی اے کا کمرہ، چینیز لنچ ہوم میں ہرے صوفوں سے مزین ہال، الہی بخش اور شریف بنجارہ والا پاک ٹی ہاؤس یا پھر پُرانی انارکلی سے لے کر گورنر ہاؤس تک چلتے پھرتے کہِیں بھی محفل جم جاتی۔ میرے بھائی دانش کے کنگ ایڈورڈ میں داخلے کے نتیجے میں دانش اور اُن کے ساتھیوں حامد محمود، ارشد اقبال، فرقان اور عرفان وحید کے دم سے، جو اپنے اپنے شعبوں کے نامور معالج بنے، ہماری شبینہ محفل کی رونقیں بڑھنے لگیں۔ پھر بھی محفل میں سینیارٹی کے گرد حد ِ فاصل کی خاطر ’ڈاکٹر صاحب‘ سے مراد صرف اور صرف محمد رفیق شیخ تھے جنہیں کبھی کبھا ر محض چسکا لینے کے لیے مَیں آج بھی ڈاکٹر ایم آر شیخ کہہ کر بُلاتا ہوں۔

علاج معالجے کے جھنڈے تو ڈاکٹر رفیق نے مزید چند ماہ بعد گاڑے لیکن اپنے قہقہے روک کر دوسروں کی ہنسی کا بند توڑ دینے کی ہاؤس جاب اللہ کے حکم سے دورانِ تعلیم شروع ہو چکی تھی۔ ہفتے بھر دو تین شامیں ایسی ضرور آتیں جب گورنمنٹ کالج کے قیصر ذوالفقار بھٹی، طاہر یوسف بخاری، حاجی احمد ملک، گُل نواز بلوچ اور چوہدری اقبال سمیت ہمارا پورا گینگ حاکم ِ وقت جنرل ضیا الحق کی غیر موجودگی میں اُن کی پلے بیک نشری تقریر سُن رہا ہوتا۔ پیشکش ڈاکٹر رفیق کی، لب و لہجہ جنرل صاحب کا، جس میں واول ساؤنڈز کو طول دیا جاتا اور کسی کسی کا نسو نینٹ کے ساتھ ساکن حرفِ علت کی آوازنکالی جاتی۔ جیسے درج ذیل نمونہء کلام میں ’ڈی‘ کے بعد کم و بیش آدھا الف اور پھر ’ہوانا‘ میں تیسر ے اور پانچویں الف کی ڈبل طوالت، وہ بھی کومل کی جگہ تِیور سُر میں۔ مثال کے طور پہ ہوانا کانفرنس کے خاتمے پر اُن کی گفتگو:

I had useful... discussions with President Taraki of Afghanistan in Havana... He“

said کہ مَیں مسلمان ہوں۔۔۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔“

مَیں بھی جوش میں آکر برطرف وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اسلامی سربراہ کانفرنس سے خطاب کے وہ تین جملے دُہر دیتا جو اِس تاریخی اجلاس کی یاد گار کے طور پر چئیرنگ کراس یا موجودہ فیصل چوک میں نمایاں طور پہ کنداں رہے:

"For long centuries, we had hoped for a turning point. That turning point has now arrived. Ignorance need no longer be our portion. Poverty need no longer be our heritage. Humiliation need longer be the emblem of our identity."

پھر بھی سب کو لگتا کہ میری کارکردگی اُنیس اور ڈاکٹر رفیق کی بیس ہے۔ ڈاکٹر کی بے ساختہ خوش دلی کا بھید اُس دِن کھُلا جب برٹش کونسل اسکالر شپ پہ برطانیہ روانگی سے پہلے مَیں ٹیکسلا والے دوست صغیر حسین شاہ کے ہمراہ الوداعی ملاقات کے لیے بلا اطلاع گوجرانوالہ جا پہنچا تھا۔ اب تو کنٹونمنٹ کی نواحی ڈی سی کالونی میں رہتے ہیں، لیکن سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایڈریس 135-A پرانے دوستوں کو اب بھی یاد ہے۔ گھر کے ڈرائینگ روم میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہلکی سی داڑھی والا ایک اور نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ بے تکلف گپ شپ کے دوران دونوں وقفے وقفے سے قہقہہ لگاتے اور آپس میں پنجہ بھی سُٹتے۔ کچھ ہی دیر میں وہ صاحب یہ کہہ کر اُٹھے کہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ پوچھا ”یہ کون تھے؟“ جواب مِلا:”اباجی۔“ سبحان اللہ، آئندہ زندگی میں بچوں کی تربیت کا ازلی و ابدی نسخہ میرے ہاتھ لگ گیا۔

اُسی شام ڈاکٹر رفیق نے گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں انگریزی تدریس کا منفرد فہم و ذوق رکھنے والے اپنے اُستاد،پروفیسر جمیل ملک سے بھی مِلوا یا۔ کہانی کھُلی تو پتا چلا کہ آپ جموں میں میرے کزن کرنل سعید، ہمارے جی سی (یو) کے استاد ڈاکٹر خیال اور معروف دست شناس ایم اے ملک کے بھائی محمد اسلم غالب کے ہم جماعت رہ چکے ہیں۔ اِسی پس منظر میں وطن سے غیر حاضری کے دوران ڈاکٹر کی شادی کا دعوت نامہ ملا تو مَیں نے یونیورسٹی کالج آف نارتھ ویلز کے رہائشی ہاسٹل ’پلاس گوِن‘ میں بیٹھ کر سہرا لکھا اور صوتی ریکارڈنگ کی کیسٹ ڈاک سے روانہ کر دی۔ اہتمام یہ کیا کہ مطلع سے مقطع تک نو اشعار میں خود نوشہ کے علاوہ اُن کے دادا غلام محمد، والد فقیر محمد، والدہ زینب، ماموں لطیف، استاد جمیل ملک اور قریبی عزیزوں کے اسمائے گرامی لغوی معنوں میں برتے جائیں۔ اب صرف سات شعر یاد رہ گئے ہیں:

عکسِ تنویرِ جہاں تاب سے بڑھ کر سہرا

دیکھ خورشید، مرے یار کے سر پر سہرا

باغِ جنت کے جھروکوں سے محمدؐ کے غلام

دیکھ کر خوش ہیں بہت دلکش و دلبر سہرا

نقشِ فیضانِ محمدؐہیں محمد ؐ کے فقیر

باندھتے ہیں رُخِ فرزند کے اوپر سہرا

آج مقبول ہوئی یوں دلِ زینب کی دعا

ہو گیا خاورِ جاوید کا ہمسر سہرا

کتنے دیکھے ہوئے خوابوں کی سنہری تعبیر

کتنی اَن دیکھی بہاروں کا پیمبر سہرا

آج ہر چشم لطیف، آج ہر اک شکل جمیل

چشم سے شکل سوا، شکل سے خوشتر سہرا

صبحِ امّیدِ رفیق اور یہ دُوری، شاہد

بھیجئے سوئے وطن دوشِ ہوا پر سہرا

(ختم شد)