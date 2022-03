پی ٹی آئی جلسے کے شرکا کی تعداد بارے اندازے، اینکر پرسن مہر بخاری نے ایسی بات کہہ دی جو کئی صحافیوں کو پسند نہ آئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن مہر بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے جلسے میں عوام کی ایک بڑی تعداد شریک ہے، صحافیوں کو ایمانداری کے ساتھ رپورٹنگ کرنی چاہیے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مہر بخاری نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو گلیوں میں موجود ہجوم کو کم بتا رہا ہے یا اس کو کم کرکے دکھا رہا ہے وہ پیشہ ورانہ بد دیانتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اس سے بڑا جلسہ کرلیتی ہیں تو اس کو بھی ایمانداری کے ساتھ رپورٹ کرنا چاہیے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں (صحافیوں کو) اپنے ذاتی جذبات کو اپنے کام پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے، چاہے ہم جس کی (اپوزیشن یا حکومت ) بھی رپورٹنگ کر رہے ہوں۔

خیال رہے کہ اس سے کچھ ہی دیر قبل اینکر پرسن طلعت حسین نے انٹیلی جنس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کے امر بالمعروف جلسے میں شریک عوام کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40 ہزار ہے۔

Anybody who is undermining or underplaying the crowds on the streets is professionally dishonest.

Surely, if opposition trumps this, even that should be reported fairly.

Shouldn’t let our personal leanings reflect on our work- no matter who we report on#ImranKhan #PTI_Jalsa