عمران خان کی تقریر میں سرپرائز کیا تھا؟ اینکر طلعت حسین کا بڑا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے جلسے سے طویل خطاب کیا ۔ اس جلسے میں حکومت نے سرپرائز دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن عمران خان کی تقریر میں یہ سرپرائز مبہم ہی رہا اور لوگ سمجھ نہیں پائے کہ سرپرائز کیا ہے، اس حوالے سے اینکر پرسن سید طلعت حسین کا دلچسپ دعویٰ سامنے آیا ہے۔

طلعت حسین کے مطابق اس جلسے کی اہم ترین بات ان لوگوں کیلئے براہ راست دھمکی تھی جن کو آپ جانتے ہی ہیں، دھمکی یہ تھی اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں ایک ایسا قومی راز افشا کردوں گا جو میں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں۔ طلعت حسین نے مزید کہا " سونامی اپنے ہی تخلیق کاروں پر چڑھ دوڑا ہے۔"

So the Trump Card was a direct threat to you-know-who that if you “touch me” I will reveal a “national secret that I am carrying in my pocket”. The tsunami is turning on its creators.