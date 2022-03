موجودہ سیاسی صورتحال میں کرکٹر محمد عامر نے تمام سیاستدانوں اپنی خواہش کا اظہار کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال میں اپوزیشن اور حکومت کے جلسوں کے چلتے فاسٹ باولر محمد عامر نے اپنی خواہش کا اظہار کردیا۔

فاسٹ باولر محمد عامر نے ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے لکھا کہ'جتنا جذبہ ہمارے حکمران لوگ جمع کرنے میں لگا رہے ہیں ، اللہ کرے اتنا ہی جذبہ پاکستان ٹھیک کرنے میں آجائے تو کیا بات ہے'۔

jitna jazba hamre sare politicians log jama karne me laga rahe hain Allah kare itna jazba Pakistan thk karne me ajaye to kia bat hai.