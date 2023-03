افغانستان سے شکست پر مکی آرتھر نے پاکستانی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں سے متعلق پی سی بی کو کیا مشور ہ دیا ؟ جانئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں افغانستان کے ہاتھوں شکست پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے امیدوار مکی آرتھر کا بیان سامنے آگیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹوئٹر پر جاری بیان میں مکی آرتھر نے نوجوان کھلاڑیوں کو تجربہ کار کرکٹرز کے ساتھ گروم کرنے کا مشورہ دے دیا۔مکی آرتھر نے کہا کہ صائم ایوب، عبداللہ شفیق اور محمد حارث میں بہت ٹیلنٹ ہے، فرنچائز کرکٹ کے مقابلے میں انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر اور ذمہ داریاں مختلف ہیں۔سابق کوچ کا کہنا تھاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو گروم کریں انہیں وقت دیں اور تجربہ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیں، اس طرح یہ کرکٹرز بہتر ہو ں گے۔

Saim,Abdullah and Haris have loads of talent but finding out that International cricket brings different pressures and responsibilities to Franchise cricket....groom them,give them time and allow them opportunities to bat with experienced players and they will come through!