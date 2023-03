افغانستان کیخلاف ٹی 20 سیریز میں شکست، شاہد آفریدی کا ردعمل سامنے آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) افغانستان کیخلاف ٹی 20 سیریز میں شکست پر سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا ردعمل سامنے آگیا۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کی مسلسل دو ٹی 20 میچز میں افغانستان کے ہاتھوں شکست کے بعد شاہد آفریدی نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا قابل تعریف ہے۔

Well played @ACBofficials congrats on the win, and @rashidkhan_19 you were amazing as always. Good move my @TheRealPCB to believe in the upcoming talent but they should have been accompanied by senior players to transfer on field experience and not sit on the bench #PakvsAfg