 افغانستان کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی شکست پر  محمد رضوان  بھی بول پڑے،  آواز بلند کردی

لاہور (ویب ڈیسک) افغانستان کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کی شکست کے بعد وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان نے نوجوان کھلاڑیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔

محمد رضوان نے ٹوئٹر پر بیان جاری کیا اور لکھا 'مجھے پاکستان کرکٹ کے ان نوجوان سپر سٹارز پر مکمل یقین ہے'۔وکٹ کیپر بیٹر نے ان نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کہا کہ 'مضبوط رہیں اور ان شکست کو اپنے اندر کی آگ بھڑکانے دیں، سخت محنت کریں اور یقین رکھیں'۔کرکٹرز نے ٹیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ 'آپ لوگ چیمپئنز ہیں، آپ لوگ ایک اچھا کم بیک کریں گے'۔

I strongly believe in these young superstars of Pakistan cricket. Stay strong. Let these losses fuel your inner fire. Keep working hard. Keep believing. You are champions. You will come back with a bang. #PakistanZindabad