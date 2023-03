اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اسلام آباد ہائیکورٹ میں پیشی پر پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو گرفتار کرلیاگیا۔

نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق عمران خان کی اسلام آباد ہائیکورٹ میں پیشی پرسری نگر ہائی وے سے پی ٹی آئی کے متعددکارکنان کو حراست میں لے لیاگیا،کارکنان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیاگیا۔

Its shameful how PTI workers are being arrested in Islamabad today. Why are people not in even in uniform putting our people in prison vans!#PakistanUnderFascism pic.twitter.com/M6lfedwG6w