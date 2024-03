  ہیلتھ گرو کا کہنا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کو 130سال کی عمر تک جانے میں مدد فراہم کر یگابشرطیکہ خوراک اور ایکسر سائز کے سخت اصولوں کو اپنائے رکھیں 

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:87

آسٹریلیا میں حکومتی سطح پر اتَھل پتّھل

Mr. Malcolm Turbbull کی sworn in" "سے کچھ ہی پہلے آفسردہ سے مسٹر ایبٹ سابقہ وزیر اعظم آسٹریلیا نے اپنی اچانک برطرفی کے بعد پہلی دفعہ لَب کشائی کی کہ آسٹریلیا میں لگا تا ر حکومتوں کی تبدیلی دنیا میں اِس ملک کے تشخص کو مجروح کر دے گا۔

آسٹریلیا کو دنیا کے مختلف معاملات میں اپنا حصہّ ڈالنا ہو تا ہے۔ مڈل ایسٹ کے Cauldron اور جنوبی چائینی سمندر کی سیکیورٹی اور دوسری متعدد جگہیں۔ مجھے ڈرہے کہ اِس طرح ہم کسی بھی طور ہر عہدہ برآنہ ہو سکیں گے اگر ملک میں ا س طرح instability رکھّی گئی۔

مسٹر ایبٹ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ لیکن اُنہوں نے کہا کہ وہ موجود ہ وزیر اعظم کو Destabilize نہیں کر یں گے۔ 60سالہ مسٹر Turnbull جو سابقہ جرنلسٹ وکیل، کا روباری، بینکر ہیں وہ اپنے مُعتدل رویوّں سے جانے جاتے ہیں۔ وہ 2009 سے پہلے 2سال تک پارٹی کے سربراہ بھی رہے۔

مسٹر ایبٹ کے خیالات کے برعکس مسٹر turnbull اِس حق میں ہے کہ Pollutersکو اپنے Carbon Gas emmission کی قیمت اد اکر نی چاہیے تاکہ قومی Green House emissions کو کم کیا جا سکے۔ وہ marriage gay کے Legalize کرنے کے بھی حق میں ہیں۔

Malcolm Health Guru

نئے آسٹریلوی وزیراعظم کے ہیلتھ گرو کا کہنا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم کو 130سال کی عمر تک جانے میں مدد فراہم کر ے گابشرطیکہ وہ خوراک اور ایکسر سائز کے سخت اصولوں کو اپنائے رکھیں۔

Dr. Shuquan کی 101 well being programe کی بدولت ساٹھ سالہ وزیراعظم نے 2011 ؁ء میں اپنا وزن 14کلو گرام تک کم کیا۔

اب کروڑ پتی وزیراعظم رات کو پانچ گھنٹے نیند لیتا ہے۔ Dr. Shuquan lie کی فیس 4000 سے 9000 ڈالر ہے لہٰذا مُتموّل لوگ جیسے Australian Security Commision Chief Greg medcraft and Aussie home loans boss John symond۔

ہی اُس سے اِستفادہ کرتے ہیں۔ 47سالہ Dr Lie جو پانچ سال تک چین میں چائنیز دوائیوں کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور P.H.D کی ڈگری لی۔ اِس دَوران بھی وہ Mr. Turnbull کے علاج میں مصروف رہا جس میں Tennis Elbow بھی شامل تھا۔ Dr Lie کا کہنا ہے کہ Malcolm کی صحت ٹھیک جا رہی ہے وہ ایک صحت مند اور اچھے چہرے مُہرے والا ہے۔

Dr. Lie کے علاج کی ”فِلو سپی“ اِس خیال پر مبنی ہے کہ ہر انسان کے جسمانی اعضا کی ایک مقررّہ عمر ہے جو اُس کے ڈی این اے سے جانی جا سکتی ہے اور اٹھار ہ سال کی عمر کے بعد تبدیل نہیں ہوتی۔ اور مزید یہ کہ ان کی بناوٹ ایک نارمل بوجھ ہی برداشت کر سکتی ہے۔

اس کے بعد organs کو کس طرح سیٹ کیا جائے کہ وہ 100 اور 130 سال تک چل سکیں۔ لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ خوراک کھائیں اور اپنے جسم سے بُری طرح پیش آئیں تو ہم organs کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر ہم زندگی کا Life potential حاصل نہیں کر سکتے۔

سابقہ لیبر وزیر اعظم Tony Abbot اور John Howard نے اپنی ورزش کا عوام کے سامنے ذکر کیا ہے مسٹر Howard واک کرتا ہے اور مسٹر Abbot سائیکل چلاتا ہے اور تیرتا ہے۔ مسٹر Turnbull کا اِس طرح بتانے کا کوئی ارادہ نہیں وہ پرا ئیویٹ طور پر ورزش کرتا ہے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)