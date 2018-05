رازوں کے سوداگر

آگ اور پانی کا ساتھ کیسے ممکن ہے؟ دونوں ایک ساتھ تو چل ہی نہیں سکتیں، پھر آئی ایس آئی اور ’’را‘‘ کے دو سابق سربراہوں نے ایک کتاب کیسے لکھی؟ کتاب کا نام ہے۔۔۔ Spy Chromiles RAW.ISI and the illusion of Peace۔۔۔جاسوسی کی یہ سرگزشت دو ایسے لوگ سناتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اپنے عہد میں چکما دیتے رہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے،جن کے نزدیک امن ایک داہمے کے سوا کچھ نہیں تھا۔

اس کتاب کے تین مصنف ہیں، بھارتی جاسوس اور ’’را‘‘ کے سابق سربراہ اے ایس دلت، جنرل (ر) اسد درانی اور اپیتا سنہا۔ یہ کتاب مارچ 2018ء میں شائع ہوئی، تاہم اب اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں تو ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ جنرل (ر) اسد درانی کو جی ایچ کیو میں طلب کرلیا گیا ہے اور چیئر مین سینٹ نے بھی اس کے حوالے سے رپورٹ طلب کرلی ہے۔

جنرل (ر) اسد درانی نے اس کتاب کی رائلٹی کے ضمن میں کتنے پیسے لئے ہیں، یہ تو واضح نہیں، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی آئی ایس آئی جیسی بڑی خفیہ ایجنسی کے راز فاش کردیئے ہیں۔ رازوں کی یہ سوداگری انتہائی گھٹیا فعل شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو سب کچھ آپ کے سامنے کھلا پڑا ہوتا ہے، سارے راز آپ کی موجودگی میں بنتے اور آگے چلتے ہیں۔

عہدے کا حلف اسی لئے لیا جاتا ہے کہ آپ وہ راز ہرگز فاش نہیں کریں گے، جو منصب کی وجہ سے آپ کے علم میں آئے۔ جنرل (ر) اسد درانی نے تو رازوں کو افشا ہی نہیں کیا، بلکہ انہیں توڑ مروڑ کر کتاب میں جگہ دی، جن پر مسلح افواج بھی خفا ہیں اور جو کچھ بیان ہوا ہے، اُسے خلاف حقائق بھی قرار دے رہی ہیں۔

سات ابواب پر مشتمل یہ کتاب زیادہ تر پاکستان کو فوکس کرتی ہے اور فوکس بھی اس طرح کہ وہ الزامات جو بھارت پاکستان پر لگاتا رہا ہے، اُن کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے،اس میں حافظ سعید کا بھی ذکر ہے اور انہیں حسبِ روایت بھارتی بیانیہ کے مطابق بھارت میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

اس کتاب کا جو پانچواں باب۔۔۔ The Flash Points۔۔۔کے عنوان سے ہے، اس کا پہلا موضوع ہی ’’حافظ سعید اور 26/11 ہے‘‘۔ اب یہ بات تو اندھے کو بھی معلوم ہے کہ جہاں بھارت کے دانشور حافظ سعید کا ذکر کرتے ہیں، وہاں وہ اپنے دراندازی کے فلسفے کو ضرور لے آتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ جنرل (ر) اسد درانی کی موجودگی میں بھارتی بیانیہ کو کتاب میں کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی اور سارا جھکاؤ اس طرف نظر آتا ہے۔کتاب کا چھٹا باب بالکل ہی یک طرفہ معلومات پر مشتمل ہے۔

آئی ایس آئی نے جس بات کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، وہ اس میں ایک حقیقت بنا کر پیش کی گئی ہے۔ اس باب کے عنوان سے ہی اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ New Great Gameاس باب کا عنوان ہے اور اس کا پہلا مضمون ہی۔۔۔ The Deal For Usama Bin Laden۔۔۔کے عنوان سے ہے۔

ڈیل کے لفظ کا استعمال ہی بھارتی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے، مگر جنرل(ر) اسد درانی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، پھر اس باب میں ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے سارا بیانیہ وہی اختیار کیا جو امریکہ اور بھارت کا ہے۔۔۔ بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی بھارت میں دہشت گرد داخل کرکے حملے کراتی ہے اور پاکستان میں اس نے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی اسی طرح پناہ دی گئی۔ یہ باب مفروضوں اور افسانوی باتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن چونکہ بیان کرنے والوں میں پاکستان کے سابق آئی ایس آئی چیف کا نام بھی شامل ہے، اس لئے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کشمیر میں در اندازی کا بھارتی الزام بھی اس کتاب میں ایک حقیقت بناکر پیش کیا جاتا ہے، اگر یہ کتاب بھارت میں چھپتی اور اس پر صرف ایس کے دلت کا نام ہوتا تو اسے دوٹکے کی اہمیت نہ ملتی، کیونکہ اس کتاب میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ وہی ہیں جو بھارت عرصہ دراز سے لگاتا آیا ہے اور دنیا انہیں مسترد کرچکی ہے، لیکن اس کتاب کو اہمیت جنرل (ر) اسد درانی کی وجہ سے مل رہی ہے، انہوں نے کئی مقامات پر ایسا بیانیہ اختیار کیا ہے جو پاکستانی موقف کے عین برعکس ہے۔ وہ باتیں جو ہم بڑے تیقن سے مسترد کرتے آئے ہیں، جب ایک ریٹائر جنرل کے قلم سے نکلتی ہیں اور ہوتی بھی ہمارے موقف کے خلاف ہیں تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔

پچھلے کچھ عرصے سے گویا بھارت کی موج لگی ہوئی ہے، اسے پاکستان کے مختلف اکابرین کی طرف سے پکی پکائی مل رہی ہے، جسے وہ مختلف ڈشوں میں ڈال کر دنیا کے سامنے پیش کررہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ’’ڈان‘‘ کو دیئے گئے انٹرویو میں ممبئی دھماکوں کے حوالے سے ایک متنازعہ بیان دیا تھا تو بھارت کے میڈیا نے اسے سرپر اٹھا لیا تھا، تمام چینل دہاڑیں مارمار کر دہائی دے رہے تھے کہ پاکستان نے تسلیم کرلیا ہے کہ ممبئی حملوں کے لئے لوگ پاکستان سے آئے تھے، اس پر بڑی ہاہا کار مچی۔ پاکستان میں نواز شریف کے خلاف جلسے ہوئے، ریلیاں نکالی گئیں، قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں نواز شریف کی بات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کسی ہمسایہ ملک میں دخل اندازی کے خلاف ہے اور ممبئی حملوں میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، بلکہ خود امریکی و بھارتی ذرائع اس بات کو تسلیم کرچکے ہیں کہ اس میں خود بھارت کے لوگ ملوث تھے اوراس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، لیکن نواز شریف اپنے بیانیہ پر ڈٹے رہے، جس سے اُن کی ساکھ بھی متاثر ہوئی اور پاکستان کے مفادات پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔اب نواز شریف نے یہ مطالبہ کردیا ہے، جس طرح اُن کے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کا فوری اجلاس بلایا گیا تھا، اسی طرح جنرل(ر) اسد درانی کے کتاب میں کئے گئے انکشافات پر بھی اجلاس بلایا جائے۔

اُن کا یہ کہنا بے جا نہیں، کیونکہ جنرل (ر) اسد درانی نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے، وہ نواز شریف کے اس بیان سے کہیں زیادہ سنگین ہے، جس پر اتنا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ کشمیر میں در اندازی کو اس کتاب میں پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ الزام ہے جو بھارت کشمیریوں کی جنگ آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لئے ہمیشہ سے لگاتا آیا ہے۔

وہ اس کی آڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اپنے وہ مظالم بھی چھپا لیتا ہے، جو وہ کشمیریوں پر ڈھا رہا ہے۔ وہ نہتے کشمیریوں کے قتل عام کو بھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا نام دے کر بری الذمہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور روزانہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے اس جدوجہد کو کامیابی کی طرف لے جارہے ہیں۔۔۔اچھی بات ہے کہ عسکری قیادت نے اپنے سابق جرنیل کے بیان سے صرف نظر کرنے کی بجائے، انہیں 28 مئی کو طلب کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق جی ایچ کیو نے جنرل (ر) اسد درانی کی کتاب میں بیان کئے گئے واقعات کو من گھڑت قرار دیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی مفادات اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ ایک سابق جنرل ہونے کے ناطے جنرل(ر) اسد درانی کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ ایک ایسے موقع پر جب نواز شریف پہلے ہی سول و ملٹری تعلقات میں اپنے بیانیہ سے دراڑ ڈال رہے ہیں، جنرل (ر) اسد درانی کی اس کتاب نے نیا پنڈورا بکس کھول دیا ہے۔

جہاں نواز شریف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنرل (ر) اسد درانی کے انکشافات پر فوراً قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، وہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے ایک اضطراب موجود ہے۔

رضا ربانی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی سویلین نے یہ باتیں کی ہوتیں تو اب تک اُس پر غداری کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ چیئرمین سینٹ نے اُن کے اس تندوتیز بیانیہ کی وجہ سے وزات دفاع و داخلہ سے رپورٹ طلب کرلی ہے، جبکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رازوں کی سوداگری کا جو سلسلہ شروع ہوچکا ہے کیا اس کا کوئی مستقل سدباب نہیں ہونا چاہئے؟ کیا اس کا علاج یہی ہے کہ پہلے بے بنیاد انکشافات ہو جائیں، بعد میں ان کی تردید کی جاتی رہے، کیا ہمارے وہ اکابرین جو کسی نہ کسی حوالے سے ملک کے بڑے اداروں کے سربراہ بنتے ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، خود اپنے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا نہیں کرسکتے، کیا انہیں اپنے ذاتی مفادات اور قومی مفاد کے درمیان ایک واضح لکیر نہیں کھینچنی چاہئے؟ خاص طور پر بھارت کے حوالے سے ہمارا قومی بیانیہ ایک ہونا چاہئے، اس میں ذراسا بھی فرق نہ آئے، کیونکہ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لئے ہمیشہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھتا ہے، ایسے بیانیے اس کے اس لبادے کو حقیقی ثابت کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں ایک خاص زاویے سے بنا کر پیش کرتا ہے اور جب شہادتیں ہمارے اپنے دے رہے ہوں تو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔

فوج کا ایک ضابطۂ اخلاق موجود ہے، جس کے مطابق کسی سابق یا موجودہ فوجی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فوج کے بارے میں یا ایسے رازوں کے بارے میں کچھ کہے جو بطور ایک کمانڈنگ افسر اُس کے علم میں آئے، پھر جنرل (ر) اسد درانی نے یہ سب کچھ کیسے اور کس کی اجازت سے کیا؟ امید ہے اسے ایک مثال بناکر آئندہ کے لئے ایسے واقعات کو ہمیشہ کے لئے روک دیا جائے گا۔

