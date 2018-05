خیبرپختونخواسمبلی کے باہر جے یو آئی ف کے کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ،علاقہ میدان جنگ بن گیا

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)خیبرپختونخوااسمبلی کے باہر جے یو آئی ف کے کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔

تفصیلات کے مطابق فاٹا کے خیبرپختونخوا میں انضمام کیخلاف جے یو آئی (ف)کے بڑی تعداد میں کارکنوں نے خیبرپختونخوا اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا،پولیس نے مظاہرین کو پرامن طور پر منتشر کرنے کی کوشش کی تواسی دوران کارکنوں نے اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، مظاہرین نے ٹائر جلا کر خیبرروڈ بلاک کردی ،مظاہرین کا کہناہے کہ اٹاریفامز بل کیخلاف کے پی اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دینگے اورکسی بھی رکن اسمبلی کواسمبلی میں جانے نہیں دیا جائے گا جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ آج اجلاس ہر صورت ہو گا۔

واضح رہے کہ فاٹا کے خیبرپختونخوا میں انضمام سے متعلق بل آج کے پی کے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا جس پر جمعیت علمااسلام نے احتجاج کا اعلان کررکھا ہے اور کارکنوں کی بڑی تعدادرکاوٹیں عبور کرتے ہوئے کے پی کے اسمبلی کے باہر جمع ہے ،اس پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ کی تو دوسری جانب سے پتھراﺅ شروع ہو گیا،اس پر پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی جس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج شروع کردیا اور متعدد لوگوں کو حراست میں لے لیا۔

Anti merger protest continue in front of KP assembly, huge number of tribesmen are raising slogan against forceful merger pic.twitter.com/cOXGKr7KgZ