”25 جولائی کو الیکشن ہوں گے اور اس طریقے سے عمران خان کو وزیر اعظم بنادیا جائے گا “ خاتون صحافی نے ایسی ویڈیو شیئر کروادی کہ ہنس ہنس کر آپ بھی لوٹ پوٹ ہوجائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے حمایتیوں اور بعض صحافیوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ 2018 کے الیکشن فکس ہوچکے ہیں اور عمران خان کو ہر صورت وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اسی صورتحال کو مزید واضح کرنے کیلئے خاتون صحافی نائلہ عنایت نے ایک دلچسپ ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔

نائلہ عنایت نے ٹوئٹر پر جو ویڈیو شیئر کی ہے اس میں ایک عرب حکمران کو بلیئرڈ کھیلتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسے ہی موصوف شارٹ کھیلتے ہیں تو ایک شخص انتہائی چالاکی اور تیزی سے ایک بال اٹھا کر پاکٹ میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے بوس کو خفت نہ اٹھانی پڑے۔”خاتون صحافی نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات 25 جولائی کو ہوں گے اور عمران خان کو کس طریقے سے وزیر اعظم بنایا جائے گا خود ہی دیکھ لیں “۔

Elections will be held on July 25. Imran Khan will become the next PM of Pakistan and how: pic.twitter.com/sbN0ISxMjp — Naila Inayat (@nailainayat) May 26, 2018

ویڈیو شیئر ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ سمیتا ڈکشٹ نے اس ویڈیو کوموجودہ صورتحال کی بہترین عکاسی قرار دیا۔

Thanks. Could not have been explained better. — Smita (@DikshitSmita) May 27, 2018

عمران نے خاتون کی صحافیانہ صلاحیتوں پر سوال اٹھادیا اور کہا کہ سابقہ الیکشنز پر ایسا کچھ پوسٹ کیوں نہیں کیا گیا۔

باجی یہ صحافت ہے کب سے کر رہی ہیں، ؟ اگر 2002، 2008، 2013 میں بھی آپ صحافی تھیں اور ایسی ویڈیو نہیں پوسٹ کی تھی یا ان planted انتخابات پر کچھ نہیں کہا تھا یقیناً کچھ نہیں کہا ہوگا تو ایک عدد ???? قبول فرمائیں اس منافقت پر — imran (@imran_aeo) May 26, 2018

راجو نائیک نے کہا کہ آئندہ الیکشن کے بعد پاکستان میں کھچڑی حکومت بننے جارہی ہے۔

Agree ,that's the only way . Pakistani is going to have KHICHDI govt. Not Good . — raju naik (@NaikRajnaik1855) May 27, 2018

Teno intellectual konn kehnda ae..meno banda te vikha — Ghulam Abbas (@GhulamA71277312) May 26, 2018

مزید : ڈیلی بائیٹس