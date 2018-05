”میں تین بار سرفراز کی کپتانی میں کھیلا ہوں اور۔۔۔“ کیوین پیٹرسن لارڈز ٹیسٹ میں شاہینوں کی کارکردگی پر حیران کیوں نہیں ہیں؟ ایسی بات کہہ دی کہ ہر پاکستانی خوش ہو گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے سابق کھلاڑی کیوین پیٹرسن لارڈز ٹیسٹ میں پاکستان کی انتہائی عمدہ کارکردگی پر ذرا بھی حیران نہیں ہیں۔

پاکستان نے پہلی اننگز میں انگلینڈ کو 184 رنز پر آﺅٹ کیا اور پھر بیٹنگ سے اچھی کارکردگی کے بعد دوسری اننگز میں بھی 242 رنز پر آﺅٹ کر کے لارڈز ٹیسٹ میں فتح حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس شاندار کارکردگی پر پوری دنیا ہی حیران مگر کیوین پیٹرسن کو اس پر ذرا بھی حیرت نہیں۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”لارڈز میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر بالکل بھی حیران نہیں ہوں۔ میں پی ایس ایل کے تین ایڈیشنز میں سرفراز احمد کی کپتانی میں کھیلا ہوں اور اس میں جیتنے کی جبلت ہے!!! مکی آرتھر بھی بہت ہوشیار ہے!!!“

Not surprised at all by Pakistan’s performance at Lords.

I played under Safraz for 3 seasons of PSL & he certainly has a winning instinct!

Mickey also very smart!