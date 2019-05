’کرن جوہر جس کو لانچ کرتے ہیں نہ صرف اس کی کمائی کا بڑ ا حصہ خود لیتے ہیں بلکہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کے ساتھ سونا ہے‘ معروف اداکارہ کی بہن نے شرمناک الزام لگادیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ کچھ عرصے سے اداکارہ کنگنا رناوت اور کرن جوہر کے مابین تنازعہ میڈیا کی خوب زینت بنا رہا ، اداکارہ نے ہدایتکار پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ بالی ووڈ میں اقربا پروری کو پروان چڑھارہے ہیں اور صرف فلمی ستاروں کے بچوں کو فلموں میں موقع دیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ معاملہ سرد خانے میں پڑا ہوا تھا لیکن اب کنگنا کی بہن رنگولی نے کرن جوہر پر سنگین الزام عائد کردیا۔

رنگولی نے الزام عائد کیا کہ کرن جوہر نہ صرف ان اداکاروں کی کمائی سے اچھا خاصا حصہ وصول کرتے ہیں جنہیں وہ لانچ کرتے یا جن کے ساتھ کام کرتے ہیں بلکہ ان اداکاروں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہننا ہے اور کس کے ساتھ سونا ہے۔

Karan not only takes huge percentage of every artist earnings who he launches or works with and sends to Matrix bt also tells them what to wear and who to sleep with, percentage I understand lot f Hollywood production houses do that but always forcing actors to patch up...(contd) https://t.co/NN9HMx3mpA