’سوشل میڈیا پر وائرل یہ تصویریں چیئرمین نیب مبینہ سکینڈل کی کردار طیبہ فاروق کی نہیں ہیں بلکہ ۔۔۔ ‘ حقیقت جانئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین نیب جسٹس (ر) جاوید اقبال کی مبینہ غیر اخلاقی گفتگو پر مبنی ویڈیوز لیک کرنے والی خاتون طیبہ فاروق سے منسوب کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں ۔

ان تصاویر کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ یہ طیبہ فاروق کی ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ تصاویر دراصل ایک فیشن بلاگر خاتون راحیلہ خان کی ہیں ۔ ٹوئٹر پر شوبز اینڈ نیوز نامی ہینڈل سے یہ تصاویر شیئر کرکے ان کی حقیقت بتائی گئی ہے ۔ اس ٹویٹ کو راحیلہ خان نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے طیبہ فاروق نامی خاتون نے چیئرمین نیب کی کچھ ویڈیوز اور آڈیوز لیک کی تھیں جن میں جسٹس (ر) جاوید اقبال کو غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہوئے سنا جاسکتا ہے۔ یہ آڈیو ، ویڈیوز نیوز ون نے بریکنگ کے طور پر چلائی تھیں لیکن کچھ ہی دیر بعد ٹی وی چینل نے اپنی خبر پر معافی مانگ لی تھی ۔

???? RED ALERT: Photos of a girl viral as Tayyaba (Allegedly #ChairmanNAB's GF) are of @RaheelaKhan83 who is a Fashion Blogger!

Request to spread this message❗️#ChairmanNabScandal #JavedIqbal pic.twitter.com/ehOxS395A3