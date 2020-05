امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر کیوں برس پڑے؟

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی خوب برسے۔۔۔۔ٹویٹر اکاونٹ سے ٹویٹر پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ’میل اِن بیلٹس‘ یعنی ڈاک کے نظام کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنا درحقیقت دھوکہ دہی سے کچھ کم نہیں ہو گا۔

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!