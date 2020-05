معروف اداکارہ عظمیٰ خان مبینہ طور پر کسی اور کے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرتے پکڑی گئیں ، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اور صف اول کی اداکارہ عظمیٰ خان اور ان کی بہن ہما خان کی موبائل کیمرے سے بنائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس نے ہنگامہ برپا کر کے رکھ دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھے کی جانب عظمیٰ خان کھڑی ہیں جبکہ ان کے آگے کالے رنگ کے کپڑوں میں ان کی بہن ہمار خان موجود ہیں اور دونوں ڈری اور سہمی ہوئی ہیں ۔ویڈیو میں ایک خاتون غصے میں دونوں سے کہہ رہی ہیں کہ ” مجھے بتاﺅ کہ کیا تم میرے شوہر عثمان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہے “ ، ویڈیو میں خاتون اداکارہ پر اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کا الزام عائد کر رہی ہے تاہم ابھی اس ویڈیو سے متعلق کسی سطح پر تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی ہے جبکہ اداکارہ کی جانب سے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیاہے ۔

یہ ویڈیو دراصل ٹویٹر پر ’’ شوبز اینڈ نیوز‘‘ نامی پیج کی جانب سے شیئر کی گئی ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مقام پر اداکارہ عظمیٰ خان ڈری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور خاتون کو آنٹی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں جس پر وہ خاتون مزید غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ” میں چالیس سال کی عورت ہوں ، پاگل ہو ، مجھے آنٹی کہہ رہی ہو ، تم سے چھ سال بڑی ہوں ۔“

ویڈیو دیکھیں:

❗️⛔️⚠️ EXCLUSIVE: Famous Pakistani actress #UzmaKhan (Jawani Phir Nahi Ani 2) and her sister #HumaKhan caught by the wife of someone in #Lahore for Extra-Marital Affairs with her husband. pic.twitter.com/e72IfKF7ue