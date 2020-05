کیا واقعی آصف علی زرداری آئی سی یو میں ہیں؟ حقیقت سامنے آگئی کیا واقعی آصف علی زرداری آئی سی یو میں ہیں؟ حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد، کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیب مقدمے میں ضمانت منظور ہونے کے بعد سابق صدر اور پیپلزپارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری مین سٹریم سیاست سے باہر اور خاموش ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ سے ناقدین نے سوشل میڈیا پر کچھ بے بنیاد تصاویر شیئرکرنے کے علاوہ ان کی صحت کے بارے میں متنازعہ باتیں کیں اور یہاں تک کہا کہ وہ آئی سی یو میں ہیں لیکن اب اس کی حقیقت سامنے آگئی ۔

صحافی آصمہ شیرازی نے ٹوئٹر پر بتایا کہ " طبیعت خراب ہونے کی افواہوں کے دوران میں نے سابق صدر آصف زرداری سے بات کی ہے ، وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہیں، ان کا کہناتھاکہ وہ افواہوں پر کان نہیں دھرتے ، جب ان سےحکومت کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا " کیا حکومت ہے؟"

عاصمہ شیرازی کے اس ٹوئٰیٹ پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی اپنے انداز میں آرا ء کا اظہار کیا اور بے نظیر نور نے آصف علی زرداری کی ہنستے ہوئے تصویر شیئرکرتےہوئے لکھا کہ "جب حکومت کی پرفارمنس کے بابت پوچھا گیا تو جواب دیا is there any?"

تنویر اعوان نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ "انہوں نے KPK کے جدید ترین ھسپتالوں۔ غیر سیاسی پولیس۔ BRT- شوگر۔ آٹا ۔ ادویات و ماسک کارناموں کی بہت تعریف کی"