"موجودہ حکومت کے ترجمان ذرا یہ بھی بتائیں" جہانگیر ترین نے عمران خان کی ایسی ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے وزیر اعظم عمران خان کا 2017 کا ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے حکومتی ترجمانوں سے بڑا مطالبہ کردیا۔

جہانگیر ترین نے کہا کہ وہ بہت ہی شکر گزار ہوں گے اگر موجودہ حکومت کے ترجمان اس بات کو تسلیم کرلیں کہ میں وہ واحد شخص تھا جس نے 2017/18 کے سیشن میں کسانوں کو گنے کی پوری قیمت 180 روپے ادا کی ہے۔ اس دوران دوسرے لوگوں پر یہ الزام تھا کہ وہ کسانوں کو 140 روپے کے حساب سے پیسے ادا کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین نے عمران خان کے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئےکہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میرے لیڈر نے خود بھی تسلیم کی تھی۔

جہانگیر ترین نے وزیر اعظم عمران خان کا 10 دسمبر 2017 کا ٹویٹ شیئر کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں چیئرمین تحریک انصاف نے کہا تھا " وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے پنجاب کی شوگر ملوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غریب کسانوں کو جو چاہیں ادائیگی کریں، انہوں نے انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ مل مالکان کے خلاف ایکشن نہ لیں، یہ شریف خاندان کا کسانوں کو تباہ کرنے کے ایجنڈے کا حصہ ہے، مجھے ہمارے سیکرٹری جنرل (جہانگیر ترین) پر فخر ہے جو گنے کے کسانوں کو پوری سپورٹ پرائس دے رہے ہیں۔"

I will be grateful if current Govt. Spokespersons acknowledge that in the 2017/18 season, I was the only one who paid the full Rs.180 support price of cane while others are accused of paying Rs.140. A fact that was graciously acknowledged by my leader himself. ???? https://t.co/3oYZP6Z3ES